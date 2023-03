15-facher Ansturm neuer Mitglieder auf die SPÖ

Mehr Andrang auch in Wahljahren

Etwa 500 Neue also, im Vergleich zu normalen Monaten sei dieser Zustrom in etwa 15-mal so stark, sagt Koppler. Von einem Serverausfall wisse er aber nichts, betont er: „Ich habe in Wels nachgefragt.“ Auch kurz vor Wahlen (Nationalrat, Landtag, Gemeinderäte) gebe es meistens einen wachsenden Andrang.