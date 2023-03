Die Küche ist nicht mehr nur zum Kochen da

„Naturstein-Arbeitsplatte als Must-Have einer schönen Küche“

Die Bedeutung der Küche in den eigenen vier Wänden hat sich in den letzten Jahrzehnten bedeutend verändert, beim Höhenflug sei noch kein Ende in Sicht, ist der Strasser-Steine-Chef überzeugt. „Die Küche ist zum Ort geworden, an dem man sich mit Freunden trifft - sie ist eine Partymeile und ein Genuss-Altar“, schwärmt Artmayr, dem eine Studie des Market-Instituts Rückenwind gibt. Dass die Arbeitsplatte bei den Ausstattungsdetails neben dem Backofen die Hauptrolle spielt, freut den Unternehmer: „Wir haben die Naturstein-Arbeitsplatte zu einem Must-Have einer schönen Küche gemacht.“