„Brauchen neue Kapazitäten wie einen Bissen Brot“

Vom „Aufbruch in eine neue Entwicklungsstufe“ war die Rede. Davon, ein „Mekka des Natursteins“ zu errichten. Sichtlich stolz war Johannes Artmayr beim Spatenstich für den Strasser-Steine-Ausbau in St. Martin im Mühlkreis. 23 Millionen Euro fließen in die Erweiterung der Produktion und in das „Stoneum“.