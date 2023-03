Ohne Seil und Steigeisen, dafür mit Gleitschirm!

Schon einmal von der Weißenbachspitze gehört? Wenn nicht, dann sind Sie sicherlich kein Kletterer. Denn die Hohe Weißenbachspitze (2257 Meter) ist ein Klassiker in den Julischen Alpen. „Als ich den Felsturm das erste Mal sah, erinnerte dieser mich an Patagonien, an Gipfel wie den Cerro Torre“, erzählt der österreichische Filmemacher Gerald Salmina, der in Pörtschach (Kärnten) lebt.