Millionenbetrug im Stil von „Hütchenspielern“

Opfer brachte sechs Goldbarren zur Vertragsunterzeichnung

Auch ein Geschäftsmann aus Oberösterreich fiel auf den Clan herein. Die Angeklagten bekundeten Interesse an Firmenanteilen, in einem Hotel in Verona (Italien) kam es zur Kontaktanbahnung. Mit eigens kreierten Websites erweckte man den Anschein, ein seriöser Geschäftspartner zu sein. Teil der Vereinbarung war, dass bei Vertragsunterzeichnung auch 250.000 Euro Provision in Gold übergeben werden sollten. Das Opfer brachte sechs Goldbarren, bekam im Gegenzug 500.000 Euro Anzahlung für die Firmenanteile. Nachdem das Geld gezählt war, legten es die Täter in einen braunen Koffer, der in weiterer Folge unbemerkt getauscht wurde.