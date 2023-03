Letzter Genuss von Meister Stöckl

Was gibt es diese Woche?

Für diese Woche haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht: Ein letzter Lebkuchen von Meister Gottfried Stöckl aus Bleiburg. Die weitum bekannte Lebzelterei schließt ja mit Ende April leider für immer ihre Pforten. Und so haben wir eine der letzten Chargen Lebkuchen für Sie geordert. Und noch etwas ist diese Woche anders und besonders: Stöckl hat seine Leckereien ja meist auf Märkten feilgeboten. Daher wartet der „Stöckl-Lebkuchen“ auf der „Draußn-Messe“ in der Halle 2, die im Rahmen der Freizeitmesse vom 31. März bis 2. April in Klagenfurt stattfindet, am Stand der „Kärntner Krone“.