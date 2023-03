Ried blamiert sich mit gesetzeswidrigem 30er

Nächster Schildbürgerstreich in Ried! Nach dem die Fußgängerzone in der Gebhartgasse nach nur neun Wochen wegen fehlender Verordnungen wieder für den Verkehr geöffnet wurde, musste nun auch der umstrittene 30er in der Braunauer Straße wegen Gesetzwidrigkeit aufgehoben werden. Der Verfassungsgerichtshof gab in letzter Instanz rund 170 Klägern Recht, die sich weigerten, ihre Radarstrafe zu zahlen. Bei der Einführung im Frühjahr 2021 stellte sich zunächst heraus, dass die Beschilderung zu klein geraten war. Ebenso fehlte eine Bodenmarkierung.