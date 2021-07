Durchgehendes Limit von 30 km/h in Ried geplant

Mit Stimmen der ÖVP-Fraktion und den Politikern der Grünen könnte im morgigen Rieder Gemeinderat die Umsetzung einer durchgehenden 30er-Zone im gesamten Stadtgebiet in die Wege geleitet werden. Dazu soll auch noch beschlossen werden, dass sich ein Ausschuss mit einem Tempolimit von 20 km/h in allen Begegnungszonen befassen soll. Unangetastet bleiben Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Bundes- und Landesstraßen. Diese fallen nicht in den Kompetenzbereich der Bezirkshauptstadt.