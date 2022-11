Schon wieder Aus für Fuzo nach nur zwei Monaten

Dabei hatten die Stadtverantwortlichen eigentlich große Erwartungen in die Mini-Fuzo gesteckt – Verbesserungen für den Verkehrsfluss im Stadtzentrum waren das Ziel. Entstanden ist jedoch ein Nadelöhr, das in letzter Zeit zu vielen Staus führte. „Leider mangelt es noch immer an Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft für notwendige Begleitmaßnahmen“, bedauert Stummer. Er meint damit fehlende Möglichkeiten zum Linksabbiegen bei den angrenzenden Straßen. „Die Fuzo macht nur mit diesem Gesamtpaket Sinn“, so Stummer weiter. Das habe man zwar im September auch schon gewusst, man habe aber mit einer schnelleren Umsetzung der notwendigen Schritte durch die BH gerechnet: „Der wilde Mensch ist da in uns durchgegangen“, gibt Zwielehner zu. Vom Tisch ist die Fuzo damit aber nicht endgültig. Ende Jänner soll ein zweiter Versuch starten. Ob die Bezirksbehörde bis dahin ihre Arbeit erledigt hat, bleibt abzuwarten. Der Draht zwischen Stadt Ried und BH dürfte offensichtlich nicht der beste sein.