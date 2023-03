Bestattungswesen ist jetzt UNESCO-Kulturerbe

Österreichweit gibt es 528 Bestatterinnen und Bestatter, die hauptsächlich als kleine Familienbetriebe organisiert sind. Diese hätten „eine große Bandbreite an Wissen, das von lokalen sozialen Praktiken und Symbolen, bis hin zu individuellen Gestaltungsmöglichkeiten reicht, um die Hinterbliebenen bestmöglich in der Zeit der Trauer zu begleiten“, heißt es dazu auf der UNESCO-Webseite. Die Kommission nahm das Wissen und die Praxis der heimischen Bestatterinnen und Bestatter kürzlich in das Verzeichnis der immateriellen Kulturgüter auf.