Bach: „Verfall des internationalen Sportsystems“

IOC-Präsident Thomas Bach hat erneut an die Politik appelliert, bei der Entscheidung über eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten zu internationalen Wettkämpfen die Autonomie des Sports anzuerkennen. „Die Werte des Sports können wir nur entfalten, wenn die Politik diese Werte respektiert“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in einer Rede zu „Olympia im Spannungsfeld von Sport und Politik“ am Mittwoch in Essen: „Wenn wir einen Ausschluss nach politischen Gesichtspunkten vornehmen, stehen wir vor einem Verfall des internationalen Sportsystems.“