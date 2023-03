Papierwerk in Steyrermühl früher dicht als geplant

Das ohnehin vor dem Verkauf stehende Werk Steyrermühl, wo im Jahr 320.000 Tonnen Zeitungspapier hergestellt werden, soll im Juni schließen. Der Standort Steyrermühl in Laakirchen war bereits im vergangenen Jahr vom finnische Papierkonzern UPM-Kymmene an den Konkurrenten Heinzel verkauft worden. Dieser will das Werk mit seiner Papierfabrik am gleichen Ort zusammenlegen und auf die Produktion von Verpackungsmaterialien umstellen, wie es damals hieß.