Wien: „Highway“ statt Fleckerlteppich für Radler

Mit 20 neuen Radweg-Kilometern, verteilt auf 50 Projekte, will Wien schnellere Verbindungen für Radfahrer für längere Wege schaffen. Der Schwerpunkt der „Radweg-Offensive 2023“ liegt in der Donaustadt und in Favoriten: Hier sticht vor allem das Projekt „Radhighway Süd“ (siehe Grafik) hervor, das eine lückenlose Express-Strecke vom Karlsplatz bis zum Verteilerkreis schaffen soll.