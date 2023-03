Zwei schwere Arbeitsunfälle in Vorarlberg

Der 48-jährige Angestellte einer Holzfirma in Reuthe im Bregenzerwald wollte einen verwickelten Keilriemen in der Holzsortiermaschine wieder richtig anbringen. Er griff allerdings in die Maschine, die Holzbretter über Rollenbahnen transportiert, ohne diese vorher abzustellen. Mit seinen Fingern geriet er in die Antriebsrille des Keilriemens und konnte sich nicht mehr daraus befreien. Einige Finger wurden zwischen den beiden Bauteilen eingequetscht. Die Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten zunächst noch an Ort und Stelle. Anschließend flogen sie ihn mit dem Notarzthubschrauber Gallus 2 ins Landeskrankenhaus Feldkirch.



Am Brustkorb verletzt

In Vandans im Montafon verletzte sich ein 27 Jahre alter Mann bei Sägearbeiten im Waldstück Rellstal. Zuvor hatte er mit zwei weiteren Arbeitern einige Bäume gefällt. Bei der Spaltung eines Baumstammes löste sich ein Teil des Stammes und schleuderte dem 27-Jährigen mit voller Wucht gegen den Brustkorb. Der junge Waldarbeiter fiel zu Boden und bleib verletzt liegen. Ihn brachte die Crew des Rettungshubschraubers C8 ebenfalls ins Spital nach Feldkirch.