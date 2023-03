Ein Messe-Wochenende mit Morden und Märchen

Die Temperaturen werden milder, und erste Kunsthandwerksmärkte bereiten am Wochenende auf Ostern vor. Wer es gruselig mag, kann in Linz die Schauplätze von Verbrechen erkunden oder mit Miez Marple einen Mordfall lösen. Märchenhaft wird’s für kleine Zuseher bei Theaterstücken in Ansfelden und Traun - und in Ried/Innkreis präsentiert die „Krone“ die größte Erlebnismesse für Sport, Fitness und Bewegung.