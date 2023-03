Mamma mia! 6 Minuten fehlten Linz aufs Halbfinale

Chancen aufs 2:0 folgte Bozen-Sturmlauf

Als Bozens imposante Fan-Kurve mit ihren Beschimpfungen („Linz, Linz - vaffanculo“) gerade erst begonnen hatte, zappelte der Puck nach 23 Sekunden schon im Netz von Bozen-Goalie Harvey. Ein Schuss von Roe hatte von der Blauen eingeschlagen – 1:0! Und es hätte gut und gerne auch 2:0 für die Black Wings heißen können. Kristler scheiterte an Harvey (9.), St.-Amant vergab Top-Chancen im Powerplay und dann auch kurz vor Ende des Startabschnitts, in dem Linz erst gegen Ende mehr zuließ. Ehe der EHC in Drittel 2 aber in Strafenprobleme geriet, und Bozen in der Eiswelle vor 5300 Fans Angriff um Angriff Richtung Linz-Tor rollen ließ.