42-Jähriger setzte Auto seines Kollegen in Brand

Während umfangreicher Ermittlungen konnte ein 42-Jähriger Steyrer als jener Täter ermittelt werden, der am 31. Jänner 2023 um 18.50 Uhr den Pkw eines 31-Jährigen in Steyr in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht hatte. Der 42-Jährige fühlte sich an seinem Arbeitsplatz durch den 31-Jährigen gemobbt und machte ihn für seinen psychischen Zustand verantwortlich, weshalb er sich an ihm rächen wollte.