Roboterkatze serviert Kaffee im Pensionistenklub

„Bella Bot“ serviert

Topmodern agiert der neue Pensionistenklub der Häuser zum Leben, der am Donnerstag um 12.30 Uhr in der Käthe-Dorsch-Gasse 17 in Penzing eröffnet. Denn den Kaffee wird dort keine Geringere als Roboterkatze „Bella Bot“ servieren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die technische Errungenschaft hat immer ein Lächeln auf dem Bildschirm, serviert flott auf ihren Rollen und geht nie in den Krankenstand (es sei denn, eine Schraube ist einmal locker). Außerdem: Typischer Wiener Kellner-Grant? Fehlanzeige!