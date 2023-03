Deutsche Ministerin besuchte Taiwan

China lehne die Visite entschieden ab und habe der deutschen Botschaft in Peking eine scharfe Protestnote übergeben, hieß es aus dem Außenministerium. Aus der Sicht Chinas gehört der Inselstaat zur Volksrepublik, weshalb Besuche westlicher Politikerinnen und Politiker regelmäßig kritisiert werden. Wie die meisten Staaten erkennt Deutschland Taiwan zwar nicht als unabhängigen Staat an, dennoch wurden die Beziehungen in den vergangenen Monaten ausgeweitet.