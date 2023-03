Raffaela Lesky ist „Fußballerin des Jahres“

Ehre, wem Ehre gebührt! „A Kompliment an di“, sang da sogar Schlager-Sternchen Melissa Naschenweng ein kleines Ständchen. Mit mehr als 5000 Stimmen Vorsprung gewann Raffaela Lesky die diesjährige „Krone“-Wahl zur Fußballerin des Jahres. „Meine Eltern, die Familie, Freunde, der Verein und sogar die Feuerwehr haben für mich so fleißig Stimmen gesammelt. Es ist eine große Ehre für mich, die Wahl gewonnen zu haben. Vielen Dank an alle, die geholfen haben“, strahlte die Flügelspielerin von Zweitligist LUV Graz, als ihr Naschenweng die Trophäe überreichte.