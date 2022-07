„Mensch ist keine Maschine, die man auspresst“

Der Fachkräftemangel ist so präsent wie nie zuvor, währenddessen nehmen in der Arbeitswelt „New Work Modelle“ an Fahrt auf. Im Grunde geht es dabei um ein neues Menschenbild: „Der Mensch ist keine Maschine, die man auspressen kann“, sagt Nicole Thurn, Journalistin und Gründerin des Online-Magazins „New Work Stories“ in der Sendung Krone LIVE mit Jana Pasching.