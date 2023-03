Musikschuldirektor beteuert: „Habe weiße Weste“

Reinmar Wolf geht mit Bedauern und hält mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berg. In einem Abschiedsschreiben begründet er die Auflösung des Dienstverhältnisses damit, dass Intrigen gegen ihn ein Ausmaß angenommen hätten, das seiner Gesundheit und dem Ruf der Schule nicht zuträglich sei. Der in einer Blitz-Aktion suspendierte Wolf geht nun im „Krone“-Gespräch darauf ein, was seiner Meinung nach hinter der Sache steckt - inklusive persönlicher Befindlichkeiten.