Nach Feuerwehreinsatz: Hypo NÖ feiert 17. Sieg

Hypo NÖ hat sich am Sonntag im Auswärtsspiel der Handball-Frauenliga (WHA) beim UHC Stockerau auch von einer Spielunterbrechung aufgrund eines Feuerwehreinsatzes nicht aus dem Konzept bringen lassen. Spieler und Zuschauer mussten nach 20 Minuten die Sporthalle Alte Au verlassen, da in einem nahe liegenden Restaurant ein Feuer ausgebrochen war. 35 Minuten später ging es weiter, der makellose Leader gewann am Ende 30:22 und damit auch das 17. Spiel des Grunddurchganges.