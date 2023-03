Showdown statt Saisonende für die Black Wings!

Herzinfarkt-Charakter

In der Overtime vergab Bretschneider und hatte Linz hinten Stangenglück! Ehe in Minute 69. Graham Knott ins Zentrum passte, Schumnig die Kelle hinhielt - Toooor! „Wir haben sehr viel getan, haben uns dieses alles entscheidende Spiel verdient und erarbeitet!“, sagte Coach Lukas. „Das Spiel hatte Herzinfarkt-Charakter. Wir wir nach zwei Niederlagen zurückgekommen sind, macht mich stolz“, strahlte Siegtorschütze Martin Schumnig. Für dessen Mannschaft es nun heißt Showdown statt Saisonende. Am Dienstag steigt in Bozen das entscheidende Spiel 7. Unglaublich!