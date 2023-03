„In Österreich sollte es mehr Hallenbäder geben!“

Innerhalb von nur zwölf Jahren haben in Tirol 64 Schwimmbäder ihre Tore für immer geschlossen, wie die „Krone“ im Vorjahr berichtete. Gab es 2010 noch 154 Frei- und Hallenbäder, waren es 2022 nur mehr 90. Wie wichtig das frühzeitige Erlernen des Schwimmens ist, weiß Karl-Heinz Rieder, Leiter der Schwimmschule Aquaris in Innsbruck. Seine Trainerinnen und Trainer halten auch Kurse für Erwachsene ab. Jedes Jahr melden sich rund 60 Personen dafür an. „Bei Erwachsenen gibt es oft eine Vorgeschichte, die das Schwimmenlernen erschwert“, sagt der Experte.