Herbert Grönemeyer spricht über spätes Vaterglück

Kein strenger Papa

Besonders streng sei er mit seinen Kindern jedenfalls nicht. Er empfinde sich als „verspielten Zeitgenossen“. „Der schönste Moment mit meinem Kind ist, wenn ich es anschaue und merke, was sich da für eine unfassbare Person entwickelt“, so der „Männer“-Sänger am Sonntag im Ö3-„Frühstück bei mir“.