Preise wie vor der Krise: Espresso um einen Euro

So wie es in Italien üblich ist, kostet ein Espresso auch an der Theke der Bio-Kaffeerösterei von Kurt Traxl exakt einen Euro. Sein cremiger Freund, der Cappuccino, kommt auf faire 2,70 Euro. „Anders als Kaffeehäuser rösten wir den Kaffee selber, da sparen wir natürlich Kosten. Und wir brauchen kein Personal zum Servieren“, erklärt Chef-Diplom-Kaffeesommelier Kurt Traxl seine überraschend angenehme Preispolitik. Das Getränkeangebot versteht er als Anreiz, um Kunden seine Bohnen auch für die Kaffeemaschine daheim schmackhaft zu machen. Trotz Teuerungen hält er an seinen aktuellen Preisen fest.