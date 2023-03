BC Vienna dreht Partie in der Schlussminute

Die Wiener waren beim 76:73 am Samstag bei den Gunners Oberwart zu Beginn der Schlussminute noch drei Punkte in Rückstand, drehten die Partie aber mit zwei erfolgreichen Dreiern von Enis Murati und Stefan Savic. Die Oberwarter waren mit ihrem letzten Versuch erfolglos. Verfolger Gmunden ist am Sonntag daheim gegen St. Pölten im Einsatz.