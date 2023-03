Brutale Skistock-Attacke erneut Thema vor Gericht

Heute geht es nur um die rechtliche Einordnung ihrer Tat, die Strafe dafür und den Schaden, den die Republik erlitten hat“, hielt der Richter zu Verhandlungsbeginn fest. Vor ihm nahm ein breit gebauter ehemaliger Fitness-Unternehmer (47) aus Deutschland Platz. Was ihm vorgeworfen wird, ist eigentlich ein alter Hut. Im September 2021 saß er zum ersten Mal vor dem Geschworenengericht. In Untersuchungshaft und vor Gericht brachte ihn ein Vorfall aus dem März 2019. Damals drosch er mit mehr als zwei Promille in seinem Skiurlaub in Flachau auf fünf Männer – allesamt Polizisten von Beruf – ein. Auf einen ging er besonders brutal mit einem Skistock los, stach auf Gesicht und Schädel ein. Die Laienrichter sprachen ihn vom Vorwurf des versuchten Mordes frei. Vielmehr sahen sie eine schwere Körperverletzung. Der Staatsanwalt war damit unzufrieden, kritisierte dass die Berufsrichter die Laien nicht nach einer versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung gefragt haben. Denn dieses Delikt steht unter strengerer Strafe. Der Fall landete vor dem Obersten Gerichtshof, der das Urteil wegen Rechtsfehlern teilweise aufhob und zurück nach Salzburg schickte.