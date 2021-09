Im Jagatee-Rausch die Skistöcke zur Waffe gemacht

Frisch polierte Lackschuhe, ein perfekt sitzender Anzug und Aussagen mit viel „Ich“-Bezug: Offensichtlich sieht sich der Angeklagte – ein unbescholtener Deutscher (46) – als ein Mann, dem derartiges, wie in der Anklage steht, nicht passieren könne. Es ist aber im März 2019 passiert. Am letzten Tag seines Ski-Urlaubes im Après-Ski-Mekka Flachau mit seiner deutlich jüngeren Frau soll er seine brutale Seite offenbart haben. Zuerst bei der Lisa Alm, dann bei einem Berggasthof, und zuletzt im Pistenbully-Taxi. Gleich fünf Opfer führt Staatsanwalt Roland Finster an – drei waren Polizisten, die privat einen Ski-Ausflug gemacht hatten. Und einen dieser Männer attackierte er brutal mit Skistöcken: Finster spricht von „Stichen gegen den Kopf“ und „Lebensgefahr“. Er habe damit den Tod des Mannes in Kauf genommen, lautet der Vorwurf auf versuchten Mord.