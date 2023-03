Alkoholisierte gaben mit Planierraupe Gas

Polizisten hörten Lärm der Baumaschine

Gegen 1.15 Uhr fuhr eine Streife der Bereitschaftseinheit erneut an der Unfallstelle vorbei, wobei sie starken Lärm einer Baumaschine hörten. Die beiden Männer hatten eine Schubraupe in Betrieb genommen, um den abgestellten Pkw abzuschleppen. Lenker des Baugerätes war diesmal der 27-Jährige, der ebenfalls stark alkoholisiert war. Während der Fahrt mit der Planierraupe hatten die beiden Verdächtigen die Rippen am Heck der Maschine (so genannte „Aufreißer“) abgesenkt, wodurch eine massive Beschädigung der Gemeindestraße (Schachenwaldstraße) auf eine Länge von rund 600 Metern entstanden war. Über die Beschädigung der Fahrbahn sowie einer angrenzenden Grünfläche waren sich die beiden bewusst und zogen die Amtshandlung ins Lächerliche.