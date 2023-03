Jahrestag der Krim-Annexion: Großkonzert abgesagt

Eigentlich sollte am 18. März, dem Jahrestag der Krim-Annexion, in der russischen Hauptstadt Moskau ordentlich in gewohnter Manier gefeiert werden: Geplant war ein Großkonzert im berühmten Luschniki-Stadion, Kreml-Chef Wladimir Putin sollte auch dabei sein. Jetzt wurde die Veranstaltung allerdings plötzlich abgesagt ...