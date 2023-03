Neuer Pächter für Würstlstand am Hessenplatz

Leichte asiatische Küche und Wok-Gerichte

Ein entsprechender Pachtvertrag wurde vom Linzer Stadtsenat am heutigen Donnerstag, 16. März, beschlossen. Andy Do (eigentlich Hoai Van Do) ist gelernter Koch und Kellner und hat sich durch seine jahrelange Tätigkeit in der heimischen Gastronomie gute Vorkenntnisse erworben. Sein Angebot am Hessenplatz wird leichte asiatische Küche umfassen, unter anderem Wok-Gerichte sowie Baguettes, gegrilltes Fleisch und diverse Beilagen wie Reis und Salat. Dazu kommen Getränke für Takeaway, inklusive Coffee-to-go. Zusätzlich wird ein Lieferservice angeboten. Die geplanten Öffnungszeiten seines neuen Lokals „MR. DO‘S“ am Hessenplatz sind Montag bis Sonntag von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachts - vorerst ist kein Ruhetag geplant.