Frankreich: Senat für umstrittene Pensionsreform

Die umstrittene Pensionsreform in Frankreich hat ihre erste parlamentarische Hürde genommen. Der Senat stimmte am Donnerstag mit 193 zu 114 Stimmen für die Vorlage, mit der das Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre erhöht wird. Am Nachmittag sollte die Abstimmung in der Nationalversammlung folgen, in der das Regierungslager keine Mehrheit hat.