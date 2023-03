Abschlepp-Ärger bei Anwohnern von Linzer Stadion

Kein Ende der Diskussionen rund um die Verkehrs- und Parksituation rund um das neue Linzer Stadion am alten Standort auf der Gugl. Dort wurden am Sonntag 80 Parksünder abgeschleppt (die „Krone“ hat berichtet), die meisten hatten auf der extra geschaffenen Busspur in der Ziegeleistraße geparkt. Doch wer glaubt, dass es nur Besucher des Spiel waren, die abgestraft wurden, sieht sich getäuscht. „Bei uns haben viele Menschen angerufen die stinksauer waren. Sie wohnen nämlich rund um das Stadion haben aber keinen Parkplatz gefunden und wurden dann abgestellt. Die haben das gar nicht eingesehen“, sagt Susanna Sevic vom Abschleppdienst Loos, der die Autos von den „Sündern“ abtransportierte.