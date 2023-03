Stripfing verliert erneut - Leoben neuer Leader!

Am letzten Wochenende ist es in der 3. Liga richtig rund gegangen! Vor allem für die Tabellenführer war es kein guter Spieltag. Die LASK Amateure mussten Leoben in der Regionalliga Mitte wieder den Vortritt lassen. Aber auch im Osten schmilzt der Vorsprung von Leader Stripfing weiter. In Salzburg und Tirol hingegen wurde die erste Frühjahrsrunde absolviert.