Wer kann die SPÖ wieder zum Erfolg führen?

FPÖ mit Abstand auf Platz 1

Die letzte Wahlschlappe in Kärnten hat die Diskussion, ob Rendi-Wagner die Richtige an der roten Spitze ist, erneut entfacht. Auch die Umfragen im Bund verheißen nichts Gutes: die FPÖ steht unangefochten auf Platz 1, dahinter kämpfen SPÖ und ÖVP um Platz 2. Für eine soziale Oppositionspartei in Zeiten von Teuerung und Krieg ist das kein Ruhmes Blatt…