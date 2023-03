Nach diesem Liga-Rekord greift Red Bull Salzburg

Seit Oktober ohne Punkteverlust in der Bundesliga

Seit knapp fünf Monaten gab es in der Liga keinen Punkteverlust, die Tabellenführung ist einzementiert. Bevor die Zähler mit Beginn der Meistergruppe halbiert werden, winkt den Bullen sogar ein Rekord. Bei 54 Zählern halten Neuzugang Oscar Gloukh, der in Linz als Sucic-Ersatz zu glänzen wusste, und seine Kollegen.