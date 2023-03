Helden der Freundschaft beim NextComic-Festival

Im OÖ Kulturquartier dem Festivalzentrum bekommt man auf drei Stockwerken Einblick ist nationale und internationale Comics und Graphic Novels. „Wir präsentieren rund 100 Künstler“, sagt der Linzer Gottfried Gusenbauer, darunter junge Stars der Szene wie die Zeichnerin Ram Devineni, die in ihrem Buch „Priya and the Lost Girls“ Indiens erste weibliche Superheldin (gesellschaftskritische) Abenteuer erleben lässt.