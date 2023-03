Ist Damen-Skispringen kein „Premium-Sport“?

Konserve statt Live-Übertragung

Anders die Lage am Samstag. Da bestritten die Skispringerinnen um 18 Uhr den ersten Wettkampf im Ski-Mekka. Auf ORF 1 waren aber nicht Pinkelnig und Co. zu sehen. Stattdessen präsentierte Rath-Zobernig mit Experte David Kreiner erst eine 35-minütige Zusammenfassung der Kombiniererinnen, die ihr Springen Donnerstags absolviert hatten und deren Langlaufentscheidung am Samstagnachmittag gefallen war. Danach folgte eine fast einstündige Zusammenfassung der männlichen Kombinierer, die am Samstag um 9.30 Uhr gesprungen und um 14 Uhr in die Loipe gestartet waren.