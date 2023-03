Black Wings 2:1 in Bozen: „Einfach unglaublich!“

Der hart erarbeitete 2:1-Heimsieg am Freitag war schon sehr beachtlich gewesen, doch die Black Wings legten am Sonntag in Bozen noch einen nach: Eishockey-Linz siegte in Südtirol mit 2:1, wo man zuletzt acht Spiele in Folge verloren hatte. Damit führt der Außenseiter in der Viertelfinalserie 2:1!