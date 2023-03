Mit dieser Geste handelt sich EU-Chef Ärger ein

Das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 sorgt nicht erst seit der Kanzler-Rede für Kontroversen. Zuvor waren schon im EU-Parlament die Meinungen aufeinandergeprallt. Als Thaler die neue ÖVP-Linie in dieser Frage referierte, griff sich Timmermans demonstrativ an den Kopf. Die offizielle Kamera des Plenums fing genau diesen Moment ein.