Unsere Feuerwehr: Fast so alt wie das Burgenland

Frauen seit 1994

Seit 1994 dienen auch Frauen in den heimischen Wehren. Von derzeit rund 17.700 Feuerwehrmitgliedern etwa 1800 weiblich. Am gestrigen Samstag wurde auf Einladung von Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf das 100-jährige Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes in der Messehalle in Oberwart feierlich begangen.