Toronto verliert bei den LA Lakers 112:122

Revanche gegen Denver

Toronto ist am Dienstag wieder im Einsatz. Die Kanadier empfangen die Denver Nuggets zur Revanche für das 113:118 vom Montag dieser Woche in Colorado. Der Leader der Western Conference musste sich überraschend bei Pöltls früherem Arbeitgeber San Antonio Spurs geschlagen geben. Das 120:128 konnte auch das 102. Karriere-Triple-Double von Nikola Jokic nicht verhindern. Der serbische Center verbuchte 37 Punkte und je elf Rebounds sowie Assists. Die Nuggets waren bisher in allen Partien in dieser Saison als Sieger vom Parkett gegangen, in denen der zweifache und amtierende Liga-„MVP“ dreifach zweistellig angeschrieben hatte. Nunmehr lautet die diesbezügliche Bilanz auf 25:1.