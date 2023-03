Nach Coup Verfolgungsjagd und Flucht über Grenze

Wilde Szenen spielten sich am Freitagvormittag im Nordburgenland ab. Ein Unbekannter hatte in Halbturn abgewartet, bis ein Hausbesitzer mit seiner betagten Mutter das Grundstück verlassen hatte und war über den Hintereingang in das Gebäude eingedrungen. Während im ersten Stock die Schwiegertochter telefonierte und nichts mitbekam, durchsuchte der Täter die Räume im Erdgeschoss. Bei einer Schatulle im Schlafzimmer wurde er fündig. Er wickelte den Schmuck in eine Jacke und wollte verschwinden.