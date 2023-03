Lovestory mit Hüftschwung und Herzschlag

Große Songs und Hits

Die Bühnenversion lässt die legendäre Optik des Films in Bild und Kostümen aufleben. Brillant inszenierte Szenen und Songs begleiten die Annäherungen zwischen Johnny und Baby im Ferienresort, verwoben in eine Erzählung, in der es auch um historische Markierungen geht. Die ersten gemeinsamen Schritte steigern sich schließlich zum atemberaubenden, leidenschaftlichen Tanz, dazu große Hits wie „Hungry Eyes“ und natürlich „The Time of My Life“.