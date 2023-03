Biathletin: „Habe den Kühlschrank leer gefressen!“

Der Weg in eine Essstörung sei oft ein schleichender Prozess. „Ich habe versucht, schnell viel Gewicht zu verlieren und mich dazu gezwungen, tagelang fast gar nichts zu essen. Irgendwann macht der Körper das nicht mehr mit und es kommt zu regelrechten Fressattacken“, erklärte Häcki-Groß und ergänzte: „Ich habe komplett die Kontrolle verloren und einfach alles gegessen, was da war. Manchmal habe ich an einem Abend den kompletten Kühlschrank leer gefressen.“