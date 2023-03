Nach CL-Aus: Wilde Spekulationen um Mbappe

Eine deutliche Botschaft der Sportzeitung in Richtung des Angreifers: Wenn Mbappe in der Champions League erfolgreich sein will, dann soll der 24-Jährige keine Zeit verschwenden und zu Rekordsieger Real Madrid wechseln. Mit den „Königlichen“ war der Franzose in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht worden, hatte sich aber letztlich dann doch dazu entschieden, bei PSG zu bleiben.