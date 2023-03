Kim Basinger ist fast nicht wiederzuerkennen

Basinger zog Blicke auf sich

Mit dabei natürlich auch Oma in spe, Kim Basinger. Doch so manch ein Passant musste da wohl zweimal hinschauen, als die ehemalige Hollywood-Erotik-Ikone Hand in Hand mit ihrem Freund Mitch Stone ins Lokal huschte. Denn trotz ihrer 69 Jahre trägt die Ex-Frau von Alec Baldwin ein außergewöhnlich faltenfreies Gesicht zur Schau.