Schluss mit veganer Filiale: Burger King klärt auf

Burger King sucht alternativen Standort

Am Mittwoch meldete sich nun auch das Unternehmen diesbezüglich zu Wort. „Die Nachfrage nach unserem 100% veganen Restaurant im Wiener Westbahnhof hat von Beginn an all unsere Erwartungen übertroffen. Wir planen unseren Gästen auch zukünftig ein 100% veganes Restaurant zu bieten und suchen hier österreichweit bereits nach einer passenden Alternative“, so Burger King gegenüber dem „Kurier“.